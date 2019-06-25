Газоснабжение ряда общин Гегаркуникской области будет временно приостановлено

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 26-го июня с 10: 00 до 17: 45 будет прекращено газоснабжение 4-го квартала города Мартуни Гегаркуникской области, общин Вагашен, Астхадзор, Золакар, Варденик, Цовинар и Арцванист.

“Приносим извинения потребителям газа и просим соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении компании “Газпром Армения”.