Время в Ереване: 11:07:36,   25 Июнь

Газоснабжение ряда общин Гегаркуникской области будет временно приостановлено


ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 26-го июня с 10: 00 до 17: 45 будет прекращено газоснабжение 4-го квартала города Мартуни Гегаркуникской области, общин Вагашен, Астхадзор, Золакар, Варденик, Цовинар и Арцванист.

“Приносим  извинения потребителям газа и просим соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении компании “Газпром Армения”.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации