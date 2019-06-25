Феликс Цолакян 5 сотрудникам МЧС вручил новые инвалидные коляски

Министр по чрезвычайным ситуациям РА Феликс Цолакян вручил 5 сотрудникам МЧС новые инвалидные коляски.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, коляски изготовлены в Соединенных Штатах Америки, имеют достаточно легкий вес для легкого передвижения и удобные сиденья. Поблагодарив министра по ЧС за оказанное внимание, сотрудники отметили, что новые коляски позволят облегчить их передвижение на рабочем месте, что будет способствовать повышению эффективности работы.

В ходе церемонии вручения колясок министр по ЧС Феликс Цолакян поздравил сотрудников МЧС, пожелал им здоровья и успехов и отметил: “В начале года количество предоставленных для вас инвалидных колясок было недостаточно, сегодня мы дополняем их число еще 5 единицами. Отмечу, что коляски будут предоставлены также и сотрудникам областей. Вы достойны особого отношения и чествования, желаю Вам успехов, силы духа, новых достижений в работе и в жизни в целом”.