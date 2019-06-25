В Масисе будет построен Центр креативных технологий ТУМО с французским уклоном

Фонд развития Масиса разработал проект строительстау Центра креативных технологий ТУМО с французским уклоном в городе Масис Араратской области. Как передает «Арменпресс», проект 25-го июня был представлен премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

Административный ответственный Фонда развития Масиса Тигран Аракелян отметил, что центр в географическом плане будет удобен не только для Арарата, но и для всех детей и юношей Армавирской области.

“Мы планируем его для всей Араратской области, даже для Армавирской области, потому что есть статистика, что многие молодые люди из этих областей посещают ТУМО, но он достаточно далеко, и есть проблема с транспортом. Мы планируем построить его именно на участке, прилегающем к автомагистрали Север-Юг, что в географическом плане будет очень удобно”, - сказал Аракелян.

Административный ответственный фонда отметил, что проект находится на стадии разработки.