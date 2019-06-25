Азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые рубежи

25 июня, согласно достигнутой с властями Республики Арцах договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, на участке северо-восточнее Акны.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе МИД НКР, с позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили полевые помощники личного представителя Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и Геннадие Петрика (Молдова), а также сотрудник офиса ЛПДП Мартин Шустер (Германия) и представитель Группы планирования высокого уровня (ГПВУ) ОБСЕ подполковник Ральф Боссхард (Швейцария).

С противоположной стороны границы наблюдение осуществили полевой помощник ЛПДП ОБСЕ Огнен Йович (Босния и Герцеговина) и личный помощник ЛПДП Саймон Тиллер (Великобритания), а также представитель ГПВУ ОБСЕ подполковник Гарри О'Коннор (Ирландия).

Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком, однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции.

Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители Министерства иностранных дел Республики Арцах и Министерства обороны Республики Арцах.