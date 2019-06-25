Премьер-министр в Масисе присутствовал на церемонии открытия парка Франкофонии и семейного спорткомплекса

Премьер-министр Никол Пашинян в городе Масис Араратской области присутствовал на торжественной церемонии открытия парка Франкофонии и семейного спортивного комплекса.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, парк и спорткомплекс построены при содействии Фонда развития Масиса и благотворительной организации AFFA (Adibekyan Family Foundation for Advancement).

Глава правительства ознакомился с созданными условиями и поздравил жителей Масиса с открытием современного парка и спорткомплекса.

Семейный спорткомплекс соответствует международным стандартам и включает две спортплощадки для мини-футбола, баскетбола под открытым небом, детскую площадку, зону для дворовых занятий, оснащенную спортивным оборудованием.

Премьер-министр надписал мяч, с которым на стадионе спорткомплекса был разыгран первый турнир по мини-футболу - финал Кубка Франкофонии. В финале Кубок оспаривали команды “Масис колледж” и “Мармарашен” Араратской области.

Фонд развития Масиса и AFFA реализуют также такие долгосрочные и системные программы, такие как внедрение программы углубленного обучения французскому языку в школах Масиса, создание Молодежного центра с целью самоуправления и развития инициативных навыков молодежи, проект строительства центра креативных технологий Тумо с французским уклоном.