Трамп заявил, что США экономически не заинтересованы в охране Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна экономически не заинтересована в охране судоходства в Ормузском проливе, через который на мировой рынок доставляется большая часть ближневосточной нефти, поскольку Соединенные Штаты сами стали крупным производителем этого сырья. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом он написал в понедельник на своей личной странице в Twitter.

Трамп заявил, что охраной своих нефтяных танкеров в этом районе мира должны заниматься Китай, Япония и другие страны, зависящие от поставок нефти с Ближнего Востока. Американский лидер вновь заявил, что целью политики США в отношении Ирана являются недопущение создания этой страной ядерного оружия и прекращения поддержки терроризма, в которой Вашингтон обвиняет Тегеран.

"Китай получает 91% своей нефти из [Ормузского] пролива, Япония - 62% и многие другие страны точно так же, - написал президент США. - Так что мы охраняем судоходные пути для других стран (много лет) за нулевую компенсацию! Все эти страны должны защищать свои суда на этом пути, который всегда был опасным". "Нам даже и не нужно там быть, потому что США недавно стали (с большим преимуществом) крупнейшим производителем энергоносителей во всем мире", - заявил Трамп.

"Требование США к Ирану очень простое - никаких ядерных вооружений и прекращение спонсорской поддержки террора!" - добавил американский президент.