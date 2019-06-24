Время в Ереване: 11:07:36,   24 Июнь

Путин продлил продуктовое эмбарго до конца 2020 года


Президент Владимир Путин подписал указ о продлении на весь 2020 год эмбарго на импорт сельхозпродукции из Евросоюза. Документ "О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ" опубликовали на портале правовой информации, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Указ от 24 июня вступил в силу со дня его подписания. Правительству поручено принять меры, необходимые для его реализации.

 




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