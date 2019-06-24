85 студентов и сотрудников Педагогического университета эвакуированы из-за запаха газа

24-го июня в 10:16 в службу “911” поступил звонок о том, что в задней части здания корпуса факультета культуры Педагогического университета им. Хачатура Абовяна, расположенного на улице А. Манукяна, ощущается запах газа и ухудшилось самочувствие студентов. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место происшествия прибыл боевой расчет пожарно-спасательного отряда СС МЧС РА.

До прибытия спасателей около 60 студентов и сотрудников были эвакуированы местными силами. Спасатели эвакуировали 25 студентов и дежурили до прибытия сотрудников газовой аварийной службы.

У студентов 2-го курса отделения режиссуры факультета культуры С. Г. (2000 г. р.) и А. М. (2000 г. р.) ухудшилось самочувствие. Сотрудники скорой помощи С.Г. на месте оказали необходимую медицинскую помощь, а А. М. был госпитализирован. Прибывшие спасатели на месте происшествия не обнаружили утечки газа.