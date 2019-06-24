Микаел Арзуманян назначен заместителем командующего Армии обороны Арцаха

Президент Республики Арцах Бако Саакян подписал указ, согласно которому генерал-майор Микаел Арзуманян назначен заместителем командующего Армии обороны Республики Арцах.

Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.