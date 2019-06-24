Микаел Арзуманян назначен заместителем командующего Армии обороны Арцаха
Президент Республики Арцах Бако Саакян подписал указ, согласно которому генерал-майор Микаел Арзуманян назначен заместителем командующего Армии обороны Республики Арцах.
Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.
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