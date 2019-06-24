Государственная метеорологическая служба Meteo France предупредила жителей Франции о надвигающейся волне жары по всей территории страны. С понедельника "оранжевый" (предпоследний) уровень погодной опасности объявлен в Париже и соседних департаментах "малой короны", а также в соседнем департаменте Сена-и-Марна.

В обеих "оранжевых" зонах прогнозируется до 31 градуса по Цельсию. Вплоть до субботы на юге, в центральных регионах и частично на севере Франции метеорологи предрекают до 41 градуса жары. В южных городах уже ощущается резкое повышение температуры, однако там ситуация смягчается близостью морского побережья,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщила радиостанция France Info, на этой неделе столбики термометров во Франции достигнут максимальных показателей для июня с 1947 года. Раскаленный воздух приносят в страну южные ветра из Сахары.

Как считают эксперты, из-за сильной влажности на большей части страны температуры будут восприниматься как плюс 48 градусов Цельсия.

Продавцы электроники и прочие магазины в крупных городах уже отмечают рекордные продажи вентиляторов, увлажнителей воздуха и напольных кондиционеров.