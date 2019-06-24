В Верхнем Ларсе остановлен автобус, перевозящий армян

На грузинском КПП “Верхний Ларс” 24 июня в 06: 00 утра был остановлен автобус, принадлежащий армянскому перевозчику, который направлялся из России в Армению.

Об этом «Арменпресс» сообщили в посольстве Армении в Грузии.

“Посольство Армении в Грузии с соответствующими грузинскими органами ведет работу по обеспечению перевозки граждан Армении, пассажиров автобуса в Армению”, - отмечают в посольстве.