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В Верхнем Ларсе остановлен автобус, перевозящий армян


На грузинском КПП “Верхний Ларс” 24 июня в 06: 00 утра был остановлен автобус, принадлежащий армянскому перевозчику, который направлялся из России в Армению.

Об этом «Арменпресс» сообщили в посольстве Армении в Грузии.

“Посольство Армении в Грузии с соответствующими грузинскими органами ведет работу по обеспечению перевозки граждан Армении, пассажиров автобуса в Армению”, - отмечают в посольстве.




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