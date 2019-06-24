"Коммерсантъ" оценил в 3 млрд рублей потери авиакомпаний из-за запрета полетов в Грузию

Запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию затронет 155 тысяч российских туристов, которым придется отменить перелеты. Авиакомпаниям придется вернуть им от 2,3 до 3 млрд рублей, подсчитал источник "Коммерсанта" в туристической отрасли.

Еще 25 тысячам россиян предстоит вернуться из Грузии до начала действия запрета, который вступит в силу 8 июля.

Потери авиаперевозчиков будут серьезными, считает источник газеты в одной из авиакомпаний. Он напомнил, что решение о запрете было принято за две недели до разгара летнего сезона, на перестройку маршрутной сети времени не осталось. Он допустил, что в ближайшие две недели в Грузию будут гонять пустые самолеты: часть людей откажется лететь из-за негативного информационного фона,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Другие источники в авиаотрасли отметили, что рейсы в Грузию составляют некритичную долю авиаперевозок российских авиакомпаний. По словам одного из них, "Аэрофлот" продал 25 тысяч билетов в Грузию при общих продажах за июль 2018 года - 3,6 млн билетов. У лоукостеров доля перелетов в Грузию более значительна. В авиакомпаниях не уточняют, сколько билетов у них продано на даты после 8 июля.

22 июня представитель вице-премьера Максима Акимова заявил по итогам совещания, что некоторые российские перевозчики будут готовы вывезти туристов после 8 июля через аэропорты Армении и Северной Осетии.