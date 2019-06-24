Под руководством Никола Пашиняна состоялось очередное заседание Совета безопасности

Под руководством премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна состоялось очередное заседание Совета безопасности.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА, приветствуя присутствующих, премьер, в частности, отметил: “Нужно констатировать, что после нашего предыдущего заседания, к сожалению, безопасность вокруг Армении не только не разрядилась, но и, наоборот, происходят определенные процессы и в нашей среде, которые заставляют нас быть более бдительными в вопросах нашей безопасности. В повестке сегодняшнего заседания есть также и текущие вопросы, касающиеся региональной ситуации, в результате обсуждения которых наши решения должны послужить надлежащему управлению вызовами безопасности. Конечно, я уверен, что мы сможем найти необходимый инструментарий, чтобы для Республики Армения не возникали дополнительные риски или же они оставались в рамках управляемости. Безопасность Республики Армения и Республики Арцах, конечно, является серьезнейшим приоритетом для нашего правительства. И в этом направлении у нас есть задача решения и обсуждения не только текущих, среднесрочных, но и стратегических, долгосрочных задач. Эти обсуждения, конечно, проходят не только в формате Совета Безопасности, но и в политической среде, в форматах различных правительственных рабочих обсуждений и совещаний, но, конечно, Совет безопасности является тем органом, где результаты всех этих обсуждений должны быть обобщены и превращены в конкретные практические результаты и решения.

Желаю успехов нашей сегодняшней работе, чтобы эти решения были бы не только приняты, но и имели бы конкретную дорожную карту и представление об их реализации”.

На заседании Совбеза был обсужден широкий круг вопросов, касающихся сферы безопасности страны.