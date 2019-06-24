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Президент поздравил принца Суверенного Военного Мальтийского ордена с Днем памяти Святого Иоанна Крестителя


Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание князю Суверенного Военного Мальтийского ордена Фра Джакомо Далла Торре дель Темпио ди Сангвинетто в связи с Днем памяти Святого Иоанна Крестителя.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян выразил уверенность, что дружественные отношения между Арменией и Мальтийским орденом продолжат углубляться и укрепляться.




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