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Парламент Армении принял проект об избрании кандидатов на должности директоров общинных некоммерческих организаций на конкурсной основе


Национальное собрание РА приняло в первом чтении проект закона, предложенный фракцией “Просвещенная Армения”, которым предусматривается, что кандидаты на должности директоров общинных некоммерческих организаций должны быть избраны на конкурсной основе.

Как передает «Арменпресс», законопроект О внесении изменений и дополнений в Закон “О местном самоуправлении” на заседании НС 24 июня был принят 91 голосом  “за”  и 5 голосами воздержавшихся.

Проект направлен на снижение субъективного назначения директоров общинных некоммерческих организаций главами общин, а также на предоставление Совету возможности принять существенное участие в этом вопросе.

На вакантную должности глав муниципальных некоммерческих организаций будет проведиться конкурс, порядок проведения которого определит правительство. Назначение избранного по итогам конкурса кандидата утвердит или отклонит Совет старейшин.




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