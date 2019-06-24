Парламент Армении принял проект об избрании кандидатов на должности директоров общинных некоммерческих организаций на конкурсной основе

Национальное собрание РА приняло в первом чтении проект закона, предложенный фракцией “Просвещенная Армения”, которым предусматривается, что кандидаты на должности директоров общинных некоммерческих организаций должны быть избраны на конкурсной основе.

Как передает «Арменпресс», законопроект О внесении изменений и дополнений в Закон “О местном самоуправлении” на заседании НС 24 июня был принят 91 голосом “за” и 5 голосами воздержавшихся.

Проект направлен на снижение субъективного назначения директоров общинных некоммерческих организаций главами общин, а также на предоставление Совету возможности принять существенное участие в этом вопросе.

На вакантную должности глав муниципальных некоммерческих организаций будет проведиться конкурс, порядок проведения которого определит правительство. Назначение избранного по итогам конкурса кандидата утвердит или отклонит Совет старейшин.