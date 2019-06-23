Католикос Всех Армян Гарегин II  направил кондак по случаю праздника Святого Эчмиадзина

Армянской Апостольской церкви, Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин II направил кондак (официальное послание армянского католикоса), в котором поздравил с праздником Святого Эчмиадзина, который отмечается 23 июня. Его Святейшество отметил, что Кафедральный Собор Св. Эчмиадзина является изящной жемчужиной на ниве нашей веры, и сердца сыновей и дочерей нации, рассыпавшихся по всему свету, связаны с этим бесценным сокровищем.

Об этом Арменпресс стало известно со страницы Святого Престола в Facebook.

Полный текст послания на армянском читайте по ссылке.