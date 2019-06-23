Время в Ереване: 11:07:36,   23 Июнь

Католикос Всех Армян Гарегин II  направил кондак по случаю праздника Святого Эчмиадзина


Армянской Апостольской церкви, Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян  Гарегин II направил кондак (официальное послание армянского католикоса), в котором  поздравил с праздником Святого Эчмиадзина, который отмечается 23 июня. Его Святейшество   отметил, что Кафедральный Собор Св. Эчмиадзина  является  изящной жемчужиной на ниве нашей веры, и  сердца сыновей и дочерей нации, рассыпавшихся по всему  свету,  связаны с этим бесценным сокровищем.

Об этом Арменпресс  стало известно со  страницы Святого Престола в Facebook.      

Полный  текст послания  на  армянском читайте  по ссылке.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации