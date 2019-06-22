«Инженерная Неделя» соберет в Ереване около 500 представителей этой сферы из США, Европы, Африки

ЦиклмероприятийArmenia Engineering Week, который пройдетс 24 по 28 июня 2019 годав Ереване и Ванадзоре, позволит представить миру армянский технологический потенциал и продукцию.

Как передает Арменпресс, 22 июня журналистам об этом сообщил заместитель министра высоких технологий Республики Армения ГегамВарданян.

Подчеркнув важность такого масштабного мероприятия, он отметил, что оно полностью армянское, поскольку большинство выступающих - армяне, которые предложат свои решения.

«В рамках Armenia Engineering Week Армения примет представителей разных организаций из Европы, США, Африки. Крупнейшими компаниями являются Nvidia, Nokia. Они увидят большие возможности, которые существуют в Армении, найдут сферы сотрудничества. Мы надеемся, что у IT-сферы появятся новые возможности для роста, возможно, в Армении будут реализованы новые проекты, в результате которых будут созданы рабочие места», - подчеркнул замминистра.

Директор Фонда «Инкубатор предприятий» БагратЕнгибарян считает, что серия мероприятий Armenia Engineering Weekстанет уникальной международной платформой, которая объединит предпринимателей-технологов из разных стран, инженеров, ученых, ведущих экспертов, студентов, представителей правительства и бизнеса.

По его словам, подобные мероприятия важны, поскольку они позиционируют Армению как страну, предлагающую миру комплексные и полноценые инженерные решения.

Председатель «Инженерной ассоциации» Арам Салатян отметил, что мероприятия выбраны с тремя целевыми подходами: продемонстрировать ведущие инженерные решения, которые разрабатываются в Армении, чтобы мир услышал, что Армения становится центром для поиска решений инженерных проблем, показать молодежи развитие машиностроения в Армении.

Мариам Давтян, руководитель отдела партнерства и планирования Армянского исследовательского центра PMI, коснулась истории армянской научной мысли. Она отметила, что наследие советской эпохи все еще имеет достаточно прочную основу, на основе которой создаются технологии, ведущие в мире.

Armenia Engineering Weekсоберет около 500 участников из государственных, научно-исследовательских, образовательных организаций из разных стран мира, недавно созданных и современных инжиниринг-компаний.

В течение недели 30 местных и международных организаций представят свою продукцию, решения и услуги на выставках в Ереване и Ванадзоре. Профессиональные дискуссии, которые состоятся 24-26 июня, среди которых будут лучшие инженеры в Армении, будут посвящены самоуправляемым транспортным средствам, проектированию и тестированию полупроводников, 5G, промышленному IOT, искусственному интеллекту и многим другим. Одновременно 26 июня состоится семинар с участием представителей армянских научно-исследовательских институтов.

Церемония закрытия Armenia Engineering Week состоится 28 июня в Ванадзорском Технологическом центре, где будет проходить обсуждение итогов недели с участием представителей государственных и частных структур и экспертов, а также выставка инженерных решений.

Неделя завершится рок-концертом под открытым небом.

Мероприятие будет организовано правительством Армении, Фондом «Инкубатор предприятий»и Инженерной ассоциацией.