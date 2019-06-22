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Президент Армен Саркисян посетил павильон французской авиастроительной компании Safran в Ле Бурже


В рамках Парижской международной авиационной выставки, которая проходит в Ле Бурже, президент Республики Армения Армен Саркисян посетилпавильон Французской авиастроительной компании Safran.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, президент Саркисян в  сопровождении представителей компании ознакомился с  последнимиразработками и инновационными системы. 

Safran - высокотехнологичнаяведущая международнаякомпания, поставляющая системы и оборудование нового поколения для аэрокосмической и военной промышленности. 

Президент Саркисян обсудил с директором компании по международным делам Жан-ПьеромРайсаком возможные направления и перспективы сотрудничества с Арменией.

 

 




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