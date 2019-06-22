Президент Армен Саркисян посетил павильон французской авиастроительной компании Safran в Ле Бурже

В рамках Парижской международной авиационной выставки, которая проходит в Ле Бурже, президент Республики Армения Армен Саркисян посетилпавильон Французской авиастроительной компании Safran.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, президент Саркисян в сопровождении представителей компании ознакомился с последнимиразработками и инновационными системы.

Safran - высокотехнологичнаяведущая международнаякомпания, поставляющая системы и оборудование нового поколения для аэрокосмической и военной промышленности.

Президент Саркисян обсудил с директором компании по международным делам Жан-ПьеромРайсаком возможные направления и перспективы сотрудничества с Арменией.