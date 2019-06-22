Секретарь Совбеза РА Армен Григорян поедет в Бишкек
Секретарь Совбеза РА Армен Григорян поедет в Бишкек, где 26-27 июня примет участие в заседании Совета секретарей безопасности стран ОДКБ.
Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе СБ РА.
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