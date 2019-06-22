Время в Ереване: 11:07:36,   22 Июнь

Секретарь Совбеза РА Армен Григорян поедет в Бишкек


Секретарь Совбеза РА  Армен Григорян поедет в  Бишкек, где  26-27 июня примет участие  в  заседании  Совета  секретарей безопасности стран ОДКБ.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе  СБ РА.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации