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В Дилижане стартовал форум-выставка «Мой шаг во имя Тавушскойобласти»


В лицее  «Монте Мелконян» в Дилижане,  стартовал форум-выставка «Мой шаг во имя Тавушскойобласти».

Как сообщает «Арменпресс», премьер-министр Армении Николь Пашинян выступит с приветственной речью. Губернатор ТавушскойобластиАйк Чобанян представит свои мысли  по разработке стратегии Тавуша, глава делегации ЕС  по сотрудничеству ГонсалоСераньоде ла Роза выступит с речью о программах поддержки бизнеса, осуществляемых Европейским союзом в Армении. Постоянный координатор ООН Шогби Шарп и Постоянный представитель ПРООН в Армении Дмитрий  Марияси представят  программы экономического развития ООН в Армении. Министр экономики Армении Тигран Хачатрян представит на конференции инвестиционные возможности и программы Армении. Ряд предпринимателей и производителей Тавушской области также представят свои инвестиционные программы.

Участники мероприятия получат возможность познакомиться с продукцией Тавушскойобласти, которая будет представлена в отдельных павильонах.

Конференция завершится концертной программой.

 

 

 

 




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