В лицее «Монте Мелконян» в Дилижане, стартовал форум-выставка «Мой шаг во имя Тавушскойобласти».

Как сообщает «Арменпресс», премьер-министр Армении Николь Пашинян выступит с приветственной речью. Губернатор ТавушскойобластиАйк Чобанян представит свои мысли по разработке стратегии Тавуша, глава делегации ЕС по сотрудничеству ГонсалоСераньоде ла Роза выступит с речью о программах поддержки бизнеса, осуществляемых Европейским союзом в Армении. Постоянный координатор ООН Шогби Шарп и Постоянный представитель ПРООН в Армении Дмитрий Марияси представят программы экономического развития ООН в Армении. Министр экономики Армении Тигран Хачатрян представит на конференции инвестиционные возможности и программы Армении. Ряд предпринимателей и производителей Тавушской области также представят свои инвестиционные программы.

Участники мероприятия получат возможность познакомиться с продукцией Тавушскойобласти, которая будет представлена в отдельных павильонах.

Конференция завершится концертной программой.