Президент Армении встретился с директором итальянской компании “Elettronica Group”

Находящийся с рабочим визитом во Франции президент Республики Армения Армен Саркисян на проходящем в Ле-Бурже Парижском международном авиашоу сегодня посетил павильон известной итальянской компании “Elettronica Group”.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саркисян встретился с генеральным директором “Elettronica Group” Энцо Бенини. Компания предоставляет услуги в области обороны, безопасности и кибербезопасности и считается одним из мировых лидеров.

Энцо Бенини поблагодарил президента Саркисяна за его визит и интерес к деятельности его компании. “Мы очень рады видеть Вас в нашем павильоне. Независимо от нашей личной дружбы, этот визит чрезвычайно важен, и для нас большая честь принять президента Армении в нашем павильоне и на этой выставке в целом. Дружба между Италией и Арменией очень крепкая, и мы хотим еще больше укрепить ее”, - сказал он.

Президент Саркисян выразил благодарность за готовность к сотрудничеству, отметив, что Армения заинтересована в сотрудничестве с компанией “Elettronica Group” в области кибербезопасности, искусственного интеллекта и военной промышленности, подчеркнув, что наша страна имеет большой потенциал для развития в этих областях. На встрече также говорилось об антидронных инновационных решениях компании и возможностях сотрудничества в этой области.

Была достигнута договоренность о том, что в ближайшие месяцы делегация прибудет в Армению, чтобы на месте ознакомиться с потенциалом сотрудничества и встретиться с потенциальными партнерами.