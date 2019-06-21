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Азиатские индексы - 21-06-19


ТОКИО, 21 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 21 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.95% и составил 21258.64 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.90% и составил 1545.90 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.50% и составил 3001.98 пункта, а HANG SENG снизился на 0.27% и составил 28473.71 пункта.




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