Захарова назвала провокацией радикалов беспорядки в Тбилиси

Организованные радикалами беспорядки в Тбилиси были провокацией, которая навредит самой же Грузии. Об этом в пятницу на своей странице вFacebook написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я часто спрашиваю моих знакомых и друзей, живущих в Грузии и связанных с ней кровными узами: насколько безопасно россиянам ездить на грузинские курорты? Ответ всегда один: 100% безопасно, - отметила она. - Да, мы вчера видели эту кошмарную провокацию, устроенную, между прочим, в разгар туристического сезона. Кто-то сейчас в Грузии может гарантировать, что заведенная провокаторами толпа не ринется крушить отели? И МИД России завален вопросами СМИ: каковы рекомендации по посещению россиянами Грузии?"

"Вывод лично для меня печален: вчерашние погромы больше всего вреда нанесли самой Грузии", - добавила дипломат.