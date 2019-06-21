Среди пострадавших, в результате столкновений в Тбилиси, и подвергнутых приводу, граждан Армении нет

Среди пострадавших в результате столкновений в ночь с 20 на 21 июня, а также подвергнутых приводу, граждан Армении нет. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба посольства Армении в Грузии.

В результате столкновений на проспекте Руставели в Тбилиси пострадали более 200 человек, в том числе полицейские и журналисты. 102 пострадавших остаются в медицинских учреждениях. Как сообщили грузинские СМИ, задержаны несколько десятков человек.

Депутаты парламента Грузии 20 июня сорвали работу Межпарламентской ассамблеи православия. Присутствие российских депутатов было неоднозначно воспринято парламентариями Грузии, они подняли свой голос протеста в связи с участием российских депутатов. Протесты начались после скандала в связи с визитом депутата Госдумы Сергея Гаврилова, который занимает пост главы Межпарламентской ассамблеи православия. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в дестабилизации ситуации в стране.

От имени МИД России комментарий распространил замминистра иностранных дел Григорий Карасин. “Межпарламентская ассамблея православия, проведение заседания которой в Тбилиси было запланировано задолго до этого, использовала радикальную часть оппозиции для того, чтобы вызвать на улице беспорядки ”, - заявил Карасин. По его словам, это еще раз показывает эмоциональное отношение радикальной части грузинских политиков, которая “делает все, чтобы помешать нормализации отношений между Москвой и Тбилиси”.