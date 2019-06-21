Госпитализирована певица Ромина Пауэр

Итальянская исполнительница и бывшая супруга певца Аль Бано Ромина Пауэр попала в больницу. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом свидетельствует ее сообщение в Instagram, в котором она разместила фотографию руки со вставленной иглой от капельницы, а также больничной биркой с ее именем.

Краткая запись гласит: "Все хорошо, что хорошо кончается! Спасибо всем докторам, медсестрам и анестезиологам". По какому поводу - срочно или планово - была госпитализирована 67-летняя певица, не сообщается.

Дочь американского актера Тайрона Пауэра и мексиканской актрисы Линды Кристиан связала свою жизнь с Италией, познакомившись в конце 1960-х годов с Аль Бано, за которого потом вышла замуж. С середины 1970-х они начали выступать в дуэте и получили невероятную популярность, в том числе далеко за пределами Апеннин. Их творческий союз распался в конце 1990-х, одновременно пара пережила болезненный развод, которому способствовала трагическая история их старшей дочери Илении, бесследно пропавшей в 1994 году в Новом Орлеане.

Более 10 лет Ромина и Аль Бано не общались, а в 2013 году возобновили совместные выступления, причем первое состоялось в Москве.