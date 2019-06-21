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Во время акций протеста в Тбилиси пострадали 240 человек


Число пострадавших во время акций протеста, прошедших в четверг в Тбилиси, составило 240 человек, 102 из которых остаются в медицинских учреждениях. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил в пятницу замминистра здравоохранения Грузии Заза Бохуа.

"Всего на акциях пострадали 240 человек, из которых 102 остаются в клиниках", - цитирует его Первый канал Грузии.

По словам Бохуа, среди пострадавших - 80 полицейских. Сейчас хирурги делают операции двум раненым. Состояние одного из пострадавших стабильно тяжелое.




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