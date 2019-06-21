Саммит ЕС поручил ЕК подготовить точечные меры против Турции из-за ее действий в ИЭЗ Кипра

Главы государств и правительств Евросоюза поручили Еврокомиссии подготовить точечные меры в отношении Турции из-за ее незаконных действий в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в заявлении проходящего в четверг в Брюсселе саммита ЕС.

"Европейский совет подчеркивает серьезное непосредственное негативное воздействие, которое такие незаконные действия оказывают на весь спектр отношений между ЕС и Турцией. Европейский совет призывает Турцию проявлять сдержанность, уважать суверенные права Кипра и воздерживаться от любых подобных действий. Европейский совет одобрил поручение Еврокомиссии и внешнеполитической службе ЕС безотлагательно представить варианты соответствующих мер, включая точечные меры", - отмечается в нем.

Лидеры ЕС подчеркнули, что серьезно озабочены действиями Турции. "Евросовет сожалеет о том, что Анкара до сих пор не ответила на неоднократные призывы ЕС прекратить эту деятельность, - говорится в заявлении. - ЕС будет продолжать внимательно следить за развитием событий и готов реагировать адекватно и в полной солидарности с Кипром".