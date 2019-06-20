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21 июня будет созвано внеочередное заседание НС


По инициативе депутатов НС Армении, по распоряжению председателя НС А.Мирзояна, согласно ст.100 Конституции РА и ст.44 конституционного закона РА “Регламент НС”, 21 июня, в 10:00 часов, созывается внеочередное заседание НС – по повестке дня инициатора. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении.




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