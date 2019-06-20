Мы достигнем того показателя, чтобы к концу года 330 километров дорог были бы отремонтированы: Тигран Авинян

Правительство Армении посредством перераспределения выделит Министерству территориального управления и инфраструктур 3 млрд 284.9 млн драмов. Министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян отметил, что из этой суммы 3,258 млрд драмов предназначены на строительные, авторские и технические контрольные услуги, а 26,88 млн - на заказ проектных работ. В общей сложности будет отремонтировано 32,5 км автодорог.

Как передает «Арменпресс», учитывая ограниченность времени и сезонный характер строительных работ, предлагается установить форму закупок для строительных работ - срочный открытый тендер (СОТ), для услуг технического контроля - запрос котировок, для услуг авторского надзора -процедура закупки у одного лица, а для проектных работ - также закупки у одного лица.

Вице-премьер РА Тигран Авинян добавил: “Это продолжение дополнительной суммы в 7,7 млрд драмов, которая предоставляется министерству для капитального ремонта и среднего ремонта дорог”.

Он отметил, что они достигнут того показателя, чтобы в конце года 330 км межгосударственных, республиканских и межобщинных дорог в Армении были бы отремонтированы.