Правительство аплодисментами приветствовало новоназначенного министра Рустама Бадасяна

Правительство РА аплодисментами приветствовало новоназначенного министра юстиции Рустама Бадасяна. “Господин Бадасян впервые участвует в заседании правительства в качестве министра, поприветствуем его”, - сказал премьер-министр Никол Пашинян. Премьер-министр Никол Пашинян представил новоназначенного министра аппарату Министерства юстиции 20 июня.