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Правительство аплодисментами приветствовало новоназначенного министра Рустама Бадасяна


Правительство РА аплодисментами приветствовало новоназначенного министра юстиции Рустама Бадасяна. “Господин Бадасян впервые участвует в заседании правительства в качестве министра, поприветствуем его”, - сказал премьер-министр Никол Пашинян. Премьер-министр Никол Пашинян представил новоназначенного министра аппарату Министерства юстиции 20 июня.




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