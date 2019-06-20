Никол Пашинян повышение зарплаты судей считает важным условием для создания в Армении действительно независимой судебной системы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркивает, что в Армении действительно не может быть независимой судебной системы без повышения зарплаты судей в 5-6 раз. Как передает «Арменпресс», об этом премьер сказал в заключительном выступлении на обсуждении отчета об исполнении госбюджета Армении на 2018 год.

“То, что судебно-правовая система в Армении должна подвергнуться глубинным, коренным реформам, не новость, мы об этом знаем уже долгие годы. Но для меня было однозначно, что в Республике Армения мы не можем иметь действительно независимую судебную систему, скажу очень неприятное для многих, без повышения зарплаты судей в 5-6 раз. Теперь объясню, почему. Это обосновано конкретной реальностью. В прошлом году в Республике Армения, пожалуй, впервые наблюдалось явление, когда были вакантные места судей, но не было претендентов должного уровня. Почему? По очень простой причине, давайте поставим себя на место этих потенциальных претендентов. Знают, что не должны брать взяток, потому что в противном случае, по большой вероятности, будут арестованы. Они знают, что не должны заниматься бизнесом, поскольку, по большой вероятности, антикоррупционные механизмы это выявят и накажут. И знают, что должны получать зарплату в размере 400-600 тысяч драмов, и в некоторых случаях должны приговаривать людей к пожизненному лишению свободы и так далее и тому подобное. Теперь давайте зададим себе вопрос: кто в этих условиях захочет быть судьей в Республике Армения? Задайте себе вопрос: вы сами в этих условиях хотели бы быть судьей в Республике Армения?”, - сказал Пашинян. По его словам, это очень важно, поскольку, когда мы говорим о зарплате судей, они начинают вспоминать коррумпированных судей. “Нет, речь не о них, предположим, какими-то дисциплинарными, антикоррупционными действиями их места были освобождены, кто придет на их место? Нам необходимо, чтобы вакантные места заняли люди с высоким профессиональным, принципиальным характером, видением, верой и верящие в правосудие. Специалисты этого класса сегодня в частном секторе получают за юридическую консультацию 2,5 - 3 млн драмов в месяц, даже больше. Сейчас мы приглашаем этих людей, просим, чтобы они пришли и стали бы судьями. Я верю что, без решения такой проблемы мы не сможем иметь реально независимую судебную систему”, - сказал премьер-министр РА.

Премьер-министр Армении отметил, что в прошлом году они не могли пойти на подобное решение, поскольку подобное решение не могло быть воспринято обществом и сегодня не может быть воспринято. В этом году, по сути, у нас есть такая возможность с бюджетом, мы можем решить подобный вопрос, но общественное восприятие важности этого процесса не сформировалось достаточно. Сегодня, давайте признаем, что ни в коем случае повышение зарплат судей, тем более действующего состава имеет множество проблем, в том числе с точки зрения общественного восприятия, тем более, что многие социальные проблемы еще не решены. И наше восприятие в том, что наши партнеры, международные доноры в этом вопросе окажут содействие Армении, мы через 2-3 года сможем повысить зарплаты вновь вовлеченных судей до 2,5-3 млн драмов, то есть, это не окажет существенного влияния на наш государственный бюджет. За это время, я уверен, что мы сможем решить множество социальных проблем. За это время и оппозиция, и власти, и гражданское общество, и общество убедятся, что наличие такой независимой судебной системы - хорошая вещь, это исходит из интересов всех, это обеспечивает безопасность всех нас, значит, это расходы, которые действительно стоит сделать. И тогда общественность без сопротивления согласится предоставить суммы из собственных средств, чтобы эта проблема была решена при условии, что нам действительно нужна независимая судебная система”, - подчеркнул премьер-министр РА.