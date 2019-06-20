Эдмон Марукян в работе правительства и властей указывает три основные задачи
Депутат парламентской фракции “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян считает кадровую политику одной из задач работы правительства. Он также указывает на обещания, которые, по его мнению, были даны и нарушены властями. Как передает «Арменпресс», об этом Марукян сказал в своем выступлении на обсуждении отчета об исполнении государственного бюджета Армении на 2018 год.
“Мы не можем не говорить о проблемах, которые необходимо предотвратить, чтобы в 2019 году и в последующие годы они не повторялись бы. Мы указали три задачи. Первая проблема - кадровая политика, которую мы критиковали, критикуем, и если так продолжится, то будем критиковать и в дальнейшем. Мы считаем, что кадровая политика очень плоха. Вторая проблема - обещания, которые были нарушены. Они должны быть выполнены, и мы будем следить за их выполнением. Третья заключается в том, что мы постоянно призывали, что нужно попытаться встать выше всего и выступать с более инклюзивными подходами, быть премьер-министром всех, правительством всех. Мы самым строгим образом осудили, и критиковали известную историю “черных и белых” “, - сказал Марукян.
По его мнению, результаты, однозначно, могли быть намного лучше, если бы правительство проявило более партнерские и инклюзивные подходы.
Он отметил, что когда представитель оппозиции говорит что-либо о представителе власти, представители власти подчеркивают, что речь идет о представителе правительства народа, депутате, как можно говорить подобное.
“Нужно встать выше всего этого”, - сказал Марукян и выразил надежду, что сейчас более спокойное время, у правительства есть политическое большинство, те реформы, которые не проводились до декабря, должны быть проведены. Касаясь пропорционального территориального управления, Марукян сказал, что прежняя инерция продолжается. Марукян видит необходимость в переломном шаге. Он отметил, что нужно подумать о том, чтобы детские сады областей также были бы бесплатными. По мнению Марукяна, Ереван оторван от областей. Он отметил, что не может сказать ничего основательного о том, что было сделано по этой части за последний год.