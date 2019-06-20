Ашот Овакимян назначен по совместительству послом Армении в Черногории

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении чрезвычайного и полномочного посла Армении в Чехии Ашота Овакимяна по совместительству послом Армении в Черногории. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно пункту 2 части 1 статьи 132 Конституции, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Армения в Чешской Республике Ашота Овакимяна назначить по совместительству Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Армения в Черногории (резиденция в Праге)”, - говорится в указе президента Армении.