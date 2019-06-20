Новая Зеландия потратит 136 миллионов долларов на выкуп оружия у населения

Власти Новой Зеландии потратят около 136 миллионов долларов на выкуп запрещенного полуавтоматического оружия у населения, сообщает издание New Zealand Herald со ссылкой на совместное заявление министров полиции и финансов страны.

После теракта в Крайстчерче, унесшего жизни 50 человек, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила о введении запрета на все боевое полуавтоматическое оружие и штурмовые винтовки на территории страны. В апреле парламент Новой Зеландии принял законопроект, вводящий запрет на полуавтоматическое оружие боевого типа, штурмовые винтовки и их детали, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что в бюджете Новой Зеландии предусмотрены 190 миллионов новозеландских долларов (124,7 миллиона долларов США) для выкупа этого оружия и еще 18 миллионов новозеландских долларов (11,8 миллиона долларов США) для разработки схемы их сбора.