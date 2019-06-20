Грайр Товмасян принял посла России в Армении

19 июня председатель Конституционного суда Грайр Товмасян принял чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Армения Сергея Копыркина, по инициативе последнего.

Как сообщили «Арменпресс» в Конституционном суде РА, в ходе встречи были затронуты вопросы армяно-российского сотрудничества в сфере конституционного правосудия. Председатель Конституционного суда Армении Грайр Товмасян представил послу визит возглавляемой им делегации в Санкт-Петербург в мае 2019 года, который состоялся по приглашению председателя Конституционного суда Российской Федерации.

Стороны коснулись также и вопросов судебно-правовой системы Армении и других.