Заруи Батоян уверяет, что министерство поставило задачу реформировать систему социального содействия

Министерство труда и социальных вопросов РА поставило перед собой задачу, прежде всего, дойти до самых уязвимых групп, которые остались вне системы, из-за отсутствия соответствующей политики и процедур. Как передает «Арменпресс», об этом в своем выступлении на обсуждении отчета об исполнении государственного бюджета Армении на 2018 год сказала министр труда и социальных вопросов Армении Заруи Батоян. “Мы склонны постоянно обновлять и вносить изменения в действующие программы. Министерство труда и социальных вопросов Армении поставило перед собой задачу, в первую очередь, дойти до самых уязвимых групп, которые остались вне системы из-за отсутствия соответствующей политики и процедур, реформировать систему социального содействия таким образом, чтобы все виды услуг - финансовые и нефинансовые – оказывались бы по индивидуальной нужде, поощряя развитие способностей людей посредством увеличения возможностей трудоустройства и занятости”, - сказала Батоян.

Министерство планирует посредством применения информационных технологий услуги, предоставляемые гражданам, сделать доступнее, минимизируя человеческий фактор и общение с государственными органами, если в этом нет необходимости.

По линии программ, осуществляемых Министерствов труда и социальных вопросов РА, фактические расходы в 2018 году составили около 352 млрд драмов, из которых расходы Министерства - 10 млрд драмов, а основная часть израсходована службой социального обеспечения.