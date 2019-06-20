Минздрав Армении перераспределил деньги в областные медучреждения

Минздрав РА в прошлом году осуществил перераспределение бюджета между медучреждениями. В некоторых медучреждениях столицы в результате пересмотра распределения многие сэкономленные средства были направлены в областные медучреждения. Как передает «Арменпресс», об этом в ходе обсуждения годового отчета об исполнении государственного бюджета на 2018 год сказал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

“Предыдущее правительство бюджет здравоохранения в основном распредело на основе различных личных договоренностей и очень несоразмерно. И одним из моих первых шагов было быстрое изменение очевидных бессмысленных распределений. В результате некоторые медицинские центры лишились сотен миллионов драмов, которые в конце года они их просто распыляли. Эти сбережения стало возможно распределять в регионы. Это было беспрецедентным явлением, осенью в областях не потраченные деньги не были возвращены в Ереван, в крупные медучреждения, а наоборот, неизрасходованные в Ереване суммы были направлены в области в областные медицинские центры, которые воспользовавшись ими, предоставили населению соответственные услуги”, - представил Торосян.

Он сообщил, что, например, в Дилижане был детский противотуберкулезный диспансер, который имел бюджет в 300 млн драмов, и там “лечились” дети, которые общались с больными туберкулезом людьми. Наши исследования показали, что, в основном, на основе различных договоренностей и путевок, дети просто отдыхали там, и это вообще не имело никакого отношения к здравоохранению”, - сказал Торосян и добавил, что они смогли многое изменить, есть уголовное дело.

Годовой бюджет медцентра “Сурб Григор Лусаворич” составлял 5 млрд драмов, но в 2018 году там было израсходовано 4 млрд.

Торосян напомнил, что благодаря перераспределениям прошлого года произошло повышение зарплаты около 10 тысяч медработников в размере 15-20%. Это продолжилось и по бюджету на 2019 год. За счет сэкономленных средств также удалось приобрести и дополнительные лекарства, что продолжится и в этом году. Министр заверил, что неуместных растрат больше нет, как внутриобластных, так и межобластных, и распределение область-Ереван стало по возможности соразмерным.