Зограб Мнацаканян встретился с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом

19 июня в Вашингтоне состоялась встреча министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом. Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники с удовлетворением отметили положительную динамику армяно-американских партнерских и дружественных отношений. Особо было подчеркнуто утверждение платформы армяно-американского стратегического диалога, которая является прочной основой для дальнейшего обогащения и расширения двусторонней повестки и укрепления политического диалога.

Собеседники высоко оценили масштабную повестку реформ, обусловленных демократическими изменениями в Армении, и взаимную готовность продвигать сотрудничество в этом направлении.

Министр иностранных дел Армении и заместитель госсекретаря США обсудили ряд актуальных международных и региональных вопросов. В этом контексте министр Мнацаканян представил продолжительное сотрудничество с глобальными и региональными партнерами, направленное на укрепление повестки безопасности Армении. Глава внешнеполитического ведомства Армении подчеркнул важность стимулирования программ инклюзивной региональной взаимосвязи, способствующих миру и стабильности в регионе.

По просьбе собеседника министр Мнацаканян коснулся нынешнего состояния мирного процесса в Нагорном Карабахе, принципиальной позиции и подходов Армении в этом вопросе, а также приоритетов Армении в повестке встречи, предстоящей 20 июня.