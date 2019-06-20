Левон Аронян в Загребе примет участие в турнире Grand Chess Tour
Лидер армянских шахмат Левон Аронян в Загребе примет участие в турнире Grand Chess Tour.
Как передает «Арменпресс», с Ароняном в борьбу вступят также Магнус Карлсен (Норвегия), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Вишванатан Ананд (Индия), Дин Лижэнь (Китай), Аниш Гири (Голландия), Ян Непомнящий (Россия), Фабиано Каруана (США), Сергей Карякин (Россия), Шахриар Мамедъяров (Азербайджан), Хикару Накамура (США) и Уэсли Со (США).
Турнир в Загребе стартует 26-го июня.
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