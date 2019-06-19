За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 45 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 18 и 19 июня сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 45 случаев преступлений, из них 3 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 13 случаев причинения телесных повреждений, 9 случаев мошенничества, 4 случая кражи личного имущества, 3 случая присвоения или растраты, по 2 случая квартирной кражи, обнаружения наркотиков, злоупотребления должностными полномочиями и побоев, по 1 случаю похищения человека, разбоя, умышленного повреждения имущества, уклонения от уплаты налогов и самоповреждения.

За данный период найдены 3 человека, находящихся в розыске, еще 3 с явкой с повинной обратились в Полицию, найдены 3 человека, пропавших без вести, зарегистрировано 2 случая добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто по 1 случаю кражи личного имущества, причинения телесных повреждений и грабежа.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 11 ДТП: 15 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.