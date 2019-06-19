Состоялось заседание Совета правления проектов по устойчивому городскому развитию, по магистрали Север-Юг и модернизации Северного коридора

Под председательством заместителя премьер-министра Тиграна Авиняна 19 июня состоялось очередное заседание Совета правления проектов по устойчивому городскому развитию, по магистрали Север-Юг и модернизации Северного коридора.

Как сообщили Арменпресс в офисе вице-премьера Тиграна Авиняна, были обсуждены и утверждены: соглашение по Траншу-3 — о строительном подряде отрезка Талин-ЛанджиккоридораСевер-Юг, соглашение по Траншу-2 — о результатах тендера на строительные работы отрезка Аргаванд-Ширак, а также результаты изменений в рамках соглашения по Траншу-1 в договоре инвестиционной программы(программы проектирования, строительства, заключения контрактов с консалтинговой фирмой, устойчивого городского развития).

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о шагах, направленных на повышение эффективности проектов дорожного строительства, а также надлежащего контроля за качеством работ при реализации проектов, включая усовершенствование в ближайшем будущем соответствующих правовых норм. В этом контексте вице-премьер дал соответствующие поручения участникам заседания.