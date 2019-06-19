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Состоялось заседание Совета правления проектов по устойчивому городскому развитию, по магистрали Север-Юг и модернизации Северного коридора


Под   председательством заместителя премьер-министра Тиграна Авиняна 19 июня состоялось очередное заседание Совета  правления проектов по   устойчивому городскому развитию, по  магистрали  Север-Юг и  модернизации Северного коридора.

Как сообщили Арменпресс  в офисе вице-премьера Тиграна Авиняна, были обсуждены и утверждены: соглашение  по Траншу-3 —  о строительном подряде  отрезка Талин-ЛанджиккоридораСевер-Юг, соглашение  по Траншу-2 —  о результатах тендера  на строительные  работы  отрезка Аргаванд-Ширак,   а также результаты  изменений  в рамках соглашения  по Траншу-1 в  договоре  инвестиционной программы(программы проектирования, строительства, заключения контрактов с консалтинговой фирмой,  устойчивого городского развития).  

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о шагах, направленных на повышение эффективности проектов дорожного строительства, а также надлежащего контроля за качеством работ при реализации проектов, включая усовершенствование в ближайшем будущем соответствующих правовых норм. В этом контексте вице-премьер дал соответствующие поручения участникам заседания.

 




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