Меркель не намерена отменять запланированные мероприятия со своим участием

Канцлер Германии Ангела Меркель не собирается отменять запланированные на текущую неделю мероприятия со своим участием. Об этом заявила в среду на брифинге в Берлине представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер, отвечая на вопрос о самочувствии главы правительства.

"Канцлер рада всем намеченным мероприятиям, о которых я сообщила в прошлую пятницу. Она сейчас находится в Госларе, вечером уже будет в Дрездене. Все состоится", - сказала Деммер,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Меркель, стоя во вторник на ковровой дорожке рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским на территории Ведомства федерального канцлера, почувствовала себя плохо.