В результате пожара на территории пантеона “Ераблур” полностью сгорели 10 деревьев

Пожар, вспыхнувший 18 июня на территории пантеона “Ераблур”, был потушен в тот же день в 17: 59.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на покрытой травой территории сгорело 50 кубометров ветвей деревьев, 10 деревьев - частично, 10 деревьев - полностью и 1 ларек (4 кв / м).

18-го июня в 14:30 в службу “911” поступил звонок о том, что возле пантеона “Ераблур”в Ереване вспыхнул пожар, горит травяной участок.

На место происшествия по вызову на пожар сложности “1-БИС”выехали 4 боевых расчета пожарно-спасательного отряда СС МЧС Армении, оперативные группы и группа реагирования на чрезвычайные ситуации Национального центра кризисного управления.

Выяснилось, что на территории в 5000 кв. м горит травяной участок и сложенная там трава.

На место происшествия выехали еще два боевых расчета пожарно-спасательного отряда СС МЧС.

С 23:50 на указанном участке спасатели осуществляют дежурство.