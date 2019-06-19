Население Земли провело в интернете миллиард лет в 2018 году

Население планеты провело в интернете в 2018 году суммарно около миллиарда лет. Такие данные заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков привел на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Каждый месяц в соцсетях взаимодействует более 3 млрд человек, при этом среднестатистический интернет-пользователь проводит в сети до шесть часов в день, - отметил он. - Таким образом, в прошлом году люди суммарно находились в онлайн режиме около одного миллиарда лет".

По словам Кокова, во всем мире интернетом активно пользуется свыше 4 млрд человек. При этом около четверти миллиарда людей впервые подключились к нему в 2017 году. "Это колоссальные темпы прироста аудитории", - считает замсекретаря Совбеза РФ. Он также отметил увеличение числа пользователей социальных сетей. "В течение 2018 года количество участников самых популярных социальных площадок увеличивалось ежедневно на 1 млн человек, то есть на 11 человек в секунду", - сказал Коков.

Он также заявил, что в 2018 году свыше 200 млн человек стали владельцами мобильных устройств и теперь две трети из более 7,7 млрд населения планеты имеет мобильный телефон и возможность пользоваться как интернетом, так и социальными сетями.