Министр обороны Армении принял участие в церемонии открытия нового многоквартирного дома

В рамках программы улучшения жилищных условий семей погибших или получивших инвалидность военнослужащих МО РА 19 июня в Ереванской общине Канакер-Зейтун состоялась торжественная церемония открытия нового многоквартирного дома.

Как сообщили Арменпресс в управлении информации и связей с общественностью МО Армении, распределение квартир, предоставляемых на правах безвозмездной собственности, было организовано посредством открытой и прозрачной жеребьевки, в результате которой бенефициары сами выбрали свои квартиры.

Вручив ключи от квартир и поздравив жителей нового здания от имени военно-политического руководства, министр обороны Армении Давид Тоноян пожелал им счастливых дней в новых и комфортабельных квартирах.