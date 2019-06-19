От чешских коллег пока не получали решения по поводу каких-либо результатов:генпрокурор Армении об экстрадиции Нарека Саркисяна

Генеральный прокурор Армении Артур Давтян считает сведения о том, что министр юстиции Чехии не давал согласия на экстрадицию Нарека Саргсянавсеголишьслухами.

“Когда мы получим четкий официальный ответ, мы не собираемся держать его в секрете. Я оцениваю эти сведения как слухи, поскольку официально мы пока не получали от наших партнеров решения относительно какого-либо результата - ни удовлетворения, ни отказа”, - сказалДавтян в беседе с журналистами.

18 июня брат Нарека Саркисяна АйкСаргсянзаявил, что, по его сведениям, министр юстиции Чехии не дал согласия на экстрадицию его брата.

4 июня Генпрокуратура РА сообщила, что Пражский муниципальный суд удовлетворил ходатайство о передаче Нарека Саркисяна компетентным органам Армении. Прокуратура также отметила, что процесс передачи Нарека Саркисяна с соблюдением законодательных прав и процедур Чехии на основании их заявления еще продолжается.