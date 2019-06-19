Предстоящие на 19 июня мероприятия

Государственное информационное агентство “Арменпресс” представляет ожидаемые сегодня события:

Сегодня, 19 июня, Национальное собрание продолжит очередное четырехдневное заседание. В повестке дня - ряд проектов, в том числе и вопрос избрания члена Высшего судебного совета.

Министерство обороны Армении организует визит журналистов в Горис и Джабраил.

Институт языка им. Г. Ачаряна НАН РА организует республиканское совещание, посвященное актуальным проблемам армянского языка. В мероприятии примут участие представители вузов, лингвисты, представители интеллигенции.

В Ереване состоится встреча-обсуждение на тему “Инклюзивная оценка демократической среды и избирательных процессов в Армении. Выступит руководитель делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский, начальник паспортно - визового управления Полиции РА МнацаканБичахчян и другие.

Сегодня будут награждены победители Международного математического конкурса “Кенгуру 2019”, Конкурса армянского языка “Пчелка 2018” и Конкурса русского языка “Русский медвежонок 2018”. Будут награждены и школы, принимавшие участие в конкурсах. Организатором конкурсов является образовательный фонд “Айб”.

В рамках фестиваля “Ереванские перспективы” в концертном зале Арама Хачатуряна состоится концерт легендарной ударной группы “Амадинда”. В течение концерта группа представит популярные произведения. Фестиваль “Ереванские перспективы” проводится под патронатом премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

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