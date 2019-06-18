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Президент Республики Армения отбыл с рабочим визитом во Францию


Президент Республики Армения Армен Саркисян отбыл с рабочим визитом во Францию, где он будет присутствовать на Международном авиакосмическом салоне Париж-Ле-Бурже .

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, это крупнейшая в мире авиакосмическая выставка как по площади выставочного зала, так и по количеству участников.

Президент Саркисян встретится с руководителями крупных компаний, в частности, итальянских компаний «Leonardo» и «Elettronica Group», французских компаний «Dassault Group» и «THALES Group» и др.




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