Президент Республики Армения отбыл с рабочим визитом во Францию

Президент Республики Армения Армен Саркисян отбыл с рабочим визитом во Францию, где он будет присутствовать на Международном авиакосмическом салоне Париж-Ле-Бурже .

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, это крупнейшая в мире авиакосмическая выставка как по площади выставочного зала, так и по количеству участников.

Президент Саркисян встретится с руководителями крупных компаний, в частности, итальянских компаний «Leonardo» и «Elettronica Group», французских компаний «Dassault Group» и «THALES Group» и др.