Мирзоян представил подробности встречи Пашиняна и Карапетяна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и российский бизнесмен армянского происхождения Самвел Карапетян обсудили возможность продолжения экономических программ Карапетяна и новых инвестиций. Как сообщает Арменпресс, об этом журналистам сказал председатель НС Арарат Мирзоян, коснувшись вопроса журналиста о том, что было обсуждено на встрече Пашиняна и Карапетяна.

«Хорошо, что они встретились, такая встреча проводилась и раньше, в том числе с другими бизнесменами, а также с предпринимателями, которые действуют на российском рынке. Я не знаю деталей, но насколько мне известно, речь шла о продолжении экономических программ Карапетяна. Они говорили о возможности новых инвестиций, об экономической активности Армении, различных показателях», - сказал Мирзоян.

По его словам, также обсуждалась возможность покупки новых инфраструктур, и ведутся разговоры о серьезных инвестициях.