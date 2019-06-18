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Азиатские индексы - 18-06-19


ТОКИО, 18 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 18 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.72% и составил 20972.71 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.72% и составил 1528.67 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.09% и составил 2890.16 пункта, а HANG SENG вырос на 1.00% и составил 27498.77 пункта.




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